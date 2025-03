UE, un Piano Semplificazioni per sbloccare 50 miliardi di investimenti

ROMA (ITALPRESS) – La Commissione europea ha varato un nuovo pacchetto di proposte per semplificare le norme dell’Unione, aumentare la competitività e sbloccare ulteriori capacità di investimento. L’obiettivo è creare un contesto più favorevole per aiutare le aziende a crescere, innovare e creare posti di lavoro di qualità. Le proposte puntano a una riduzione negli anni di mandato della Commissione di almeno il 25% degli oneri amministrativi, una percentuale che sale al 35% per le piccole e medie imprese. La semplificazione riguarda diversi ambiti, tra cui la rendicontazione sulla finanza sostenibile, il meccanismo di adeguamento del carbonio e i programmi di investimento europei. Le proposte ridurranno la complessità dei requisiti richiesti alle piccole e medie imprese, mentre il quadro normativo comunitario si concentrerà sulle aziende più grandi che hanno un impatto maggiore sul clima e sull’ambiente. La Commissione stima che le proposte porteranno un risparmio totale sui costi amministrativi annuali di circa 6,3 miliardi di euro e mobiliteranno una capacità aggiuntiva di investimenti pubblici e privati di 50 miliardi.

/gsl

