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Il ministro Tajani: “Meloni difende l’interesse dell’Italia”

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Apr 14, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Il presidente del Consiglio, con il governo, difendono e difenderanno sempre e soltanto l’interesse dell’Italia”. Lo ha scritto il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani, su X, commentando le affermazioni del presidente Usa Donald Trump rese al Corriere della Sera sul
presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Noi siamo e rimaniamo sinceri sostenitori dell’unità dell’Occidente e solidi alleati degli Stati Uniti, ma questa unità si costruisce con lealtà, rispetto e franchezza reciproci. Siamo abituati a dire ciò che pensiamo, perché questo fanno le persone serie. Fino ad oggi il presidente Trump considerava Giorgia Meloni una persona coraggiosa. Non si sbagliava, perché è una donna che non rinuncia mai a dire ciò che pensa. E su Papa Leone XIV ha detto esattamente ciò che tutti noi cittadini italiani pensiamo. Il presidente del Consiglio con il governo difendono e difenderanno sempre e soltanto l’interesse dell’Italia”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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