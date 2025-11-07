Amalfi: arrestati in 2 per truffa ad un’anziana

AMALFI (ITALPRESS) – I Carabinieri della Stazione di Maiori e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Amalfi hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa su richiesta della Procura della Repubblica, dal Gip del Tribunale di Salerno nei confronti di D.C. e P.D.V., indagati per una truffa aggravata commessa a Maiori, nel mese di luglio 2025, a danno di una signora anziana. Secondo l’ipotesi accusatoria, allo stato condivisa del GIP, i due indagati avrebbero contattato la persona offesa sull’utenza telefonica fissa identificandosi come il nipote e chiedendo soldi in contanti per pagare una multa, precisando che un incaricato sarebbe venuto a prelevarli direttamente sotto l’abitazione. La vittima, indotta in errore, ha raccolto tutto il denaro ed è scesa in strada consegnava tutti i risparmi che custodiva in casa per un ammontare di 30.000 euro.

(Fonte video: Carabinieri Salerno)