Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro degli Esteri Tajani: “Stanno per lasciare Israele 26 italiani che erano su Flotilla”

Di

Ott 4, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Un primo gruppo di 26 cittadini italiani, che erano sulla Flotilla, sta per lasciare Israele con un charter. Li abbiamo inseriti in un volo della Turkish per Istanbul. Sono già stati trasferiti nella base aerea di Ramon e partiranno dall’aeroporto di Eilat”. Così su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che aggiunge: “Gli altri 15 italiani non hanno firmato il foglio di rilascio volontario e dovranno attendere l’espulsione per via giudiziaria, che avverrà la prossima settimana. Ho dato disposizioni all’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv di far assicurare ai connazionali rimasti un trattamento rispettoso dei loro diritti”.
– foto Ipa agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Gaza, Meloni “Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre”

Ott 4, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni ad Assisi: “San Francesco è stato un uomo di pace estremo”

Ott 4, 2025
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: 23 condannati ai domiciliari passano al carcere

Ott 4, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Gaza, Meloni “Il piano di pace di Trump squarcia le tenebre”

Ott 4, 2025
TOP NEWS

Crosetto “Dobbiamo essere ottimisti e fiduciosi per situazione a Gaza”

Ott 4, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro degli Esteri Tajani: “Stanno per lasciare Israele 26 italiani che erano su Flotilla”

Ott 4, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni ad Assisi: “San Francesco è stato un uomo di pace estremo”

Ott 4, 2025