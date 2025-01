Genova, sgominata la banda dei tombini, 8 gli arresti

GENOVA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Genova Centro e personale della Compagnia di Arenzano hanno dato esecuzione a due diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 8 soggetti, di cui 2 donne, appartenenti al gruppo ribattezzato “la banda dei tombini”, responsabili (fatta salva la presunzione di innocenza) – in considerazione degli accertamenti condotti nell’attuale fase delle indagini preliminari – di numerosi furti in danno di esercizi commerciali con il metodo della c.d. “spaccata”, nella maggior parte dei quali venivano utilizzati tombini o altre grate metalliche posizionati sul manto stradale pubblico a poca distanza dall’attività per infrangere le vetrine e fare accesso all’interno dei locali, arraffando denaro ed ogni altro oggetto disponibile nonché spartendosi in qualche occasione il provento illecito.

Secondo quanto preliminarmente ricostruito dai Carabinieri, i soggetti sottoposti a misura avrebbero perfezionato diversi colpi, dividendosi spesso in gruppetti di 2/3 persone, ma agendo anche individualmente, prendendo di mira tra ottobre e dicembre 2024 numerosi bar, ristoranti e rivenditori commerciali del comune di Genova, nel Centro storico, e di Arenzano.

L’escalation del fenomeno criminale che aveva creato particolare allarme nel territorio è stato immediatamente percepito dalla Procura della Repubblica di Genova e dai Carabinieri del Comando Provinciale che, proprio per arginare gli incresciosi eventi, hanno prontamente attivato un piano coordinato di azione: da un lato, sotto il profilo preventivo, con l’impiego di numerose pattuglie automontate ed appiedate che, proprio in orari serali e notturni, perlustravano il territorio attenzionando le attività commerciali; dall’altro però, sotto la diretta direzione della Procura di Genova, i militari dell’Arma analizzavano accuratamente le immagini video acquisite dagli innumerevoli sistemi di videosorveglianza installati nelle zone interessate dagli eventi, allo scopo di ricostruire i vari eventi ed individuare gli autori.

I numerosi servizi di osservazione effettuati in abiti simulati hanno tra l’altro permesso di arrestare in flagranza uno degli appartenenti alla banda e denunciare altri 2 soggetti (non colpiti dal provvedimento cautelare) dopo un furto consumato ad Arenzano a fine dicembre 2024.

Il susseguirsi dei furti aveva creato un’ondata di tangibile preoccupazione tra gli esercenti, danneggiati in particolare dall’effrazione dei vetri o delle porte di ingresso, oltre che privati dell’incasso o di altri oggetti rinvenuti dagli indagati all’interno dei locali (vari prodotti in vendita tra cui alcolici, tablet per ordinazioni, registratori di cassa): il solo denaro contante complessivamente sottratto ammonta a circa 15.000 euro. Come disposto dall’ordinanza emessa, al termine delle operazioni di rintraccio, 6 soggetti sono stati destinatari della misura cautelare in carcere, mentre per 2 è scattato il divieto di dimora.pc/gtr

