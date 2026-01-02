Protezione Civile, Musumeci: “Decretato lo stato di mobilitazione per Crans-Montana”

Attualità IN EVIDENZA

Gen 2, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Ho appena firmato il decreto per disporre lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile per intervenire in Svizzera. Il provvedimento si è reso necessario a seguito del gravissimo incendio che nella notte di Capodanno si è sviluppato in un locale notturno situato nella località turistica di Crans Montana, nel Canton Vallese. Con la firma del decreto, richiesto dalla Confederazione elvetica mediante il nostro ministero degli Affari Esteri, consentiamo al Dipartimento nazionale di assicurare il coordinamento dell’intervento delle strutture della protezione civile, a supporto delle autorità svizzere. E’ richiesta, in particolare, l’assistenza alle operazioni di valutazione medica, di evacuazione dei feriti ustionati e di contrasto degli eventi estremi”. Lo afferma in una nota il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.

– Foto IPA Agency –

