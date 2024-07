Turismo, Scarpinato “Pass unico per 4 siti frutto sinergia istituzioni”

PALERMO (ITALPRESS) – “La realizzazione di questo progetto è la testimonianza della bella sinergia tra le istituzioni a beneficio dei flussi turistici e dell’incoming nella città di Palermo”. Lo ha detto Francesco Paolo Scarpinato, assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana intervenuto in occasione della presentazione della doppia iniziativa ‘Destinazione Palermo’ e ‘Palermo Culture Pass’ patrocinata dal Comune e in collaborazione con l’Università degli studi di Palermo e CoopCulture. “Arte, cultura, natura e storia finalmente in un unico tagliando, a testimonianza della grande volontà della Regione di lavorare in sinergia con le altre istituzioni e con CoopCulture”, ha aggiunto Scarpinato.

