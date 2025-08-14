Attualità Curiosità Video

Sestri Levante, le prime tartarughe Caretta-caretta nate in loco

Ago 14, 2025
GENOVA (ITALPRESS) – Sono 33 al momento i piccoli esemplari di tartaruga Caretta-caretta sbucati dalla sabbia questa mattina intorno alle ore 2:00 nel nido di Sestri Levante. La madre aveva deposto le uova la sera del 27 giugno presso la spiaggia libera nei pressi della Galleria Sant’Anna, nella baia delle Favole. La fuoriuscita degli esemplari è avvenuta alla presenza degli esperti del Gruppo Ligure Tartarughe, dei volontari in turno di monitoraggio, del Sindaco e di numerosi cittadini e turisti che hanno condiviso l’emozionante momento.mgg/mca1

(Fonte video: ufficio stampa Acquario di Genova)

