Milano-Cortina, Varnier “A Parigi per osservare ma siamo nei tempi”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Siamo qui con un team per osservare e prendere il massimo delle conoscenze e informazioni. Stiamo visitando i villaggi per poter offrire il miglior servizio

possibile agli atleti che verranno a Milano-Cortina. La tempistica è molto stretta ma stiamo monitorando molto attentamente. Siamo nei tempi previsti, siamo in un buon momento”. Lo ha dichiarato l’ad della Fondazione Milano-Cortina Andrea Varnier a margine dell’inaugurazione di Casa Italia a Parigi. “Dopo queste Olimpiadi toccherà a noi. Siamo qui per imparare e goderci questo

momento”.

gb/gm/gtr