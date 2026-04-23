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Migranti, Meloni: “La Corte UE conferma che la strada del Governo italiano è valida”

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Apr 23, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Una notizia importante, che conferma la validità della strada che abbiamo indicato e quanto siano costati all’Italia 2 anni persi a causa di letture giudiziarie forzate e infondate. Noi, intanto, andiamo avanti. Perché sul contrasto all’immigrazione illegale servono serietà, coraggio e soluzioni concrete”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, commentando il parere dell’avvocato generale della Corte di giustizia UE sul protocollo migranti fra Italia e Albania.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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