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Mattarella: “Con più autoironia i potenti eviterebbero difficoltà e imbarazzi”

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Apr 14, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Mi torna in mente quando in questo salone, numerosi anni fa, uno studente delle scuole superiori mi chiese come si fa a resistere alle tentazioni del potere. Gli ho risposto che il potere, o quello cosiddetto tale, per chi ricopre ruoli di vertice nello Stato e nei sistemi sociali, può in effetti inebriare e far perdere l’equilibrio”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale ad una delegazione di studenti di Scuole di Giornalismo. “Ma vi sono due antidoti: il primo istituzionale, l’equilibrio tra i poteri, la distribuzione delle funzioni di potere dello Stato tra i vari organi costituzionali. Il secondo è rimesso alla coscienza personale individuale ed è un’alta capacità di autoironia. Credetemi, ragazzi, è preziosa. Se i cosiddetti potenti della terra ne facessero un po’ di uso, anche in piccole dosi, il mondo ne avrebbe grande giovamento, e loro stessi eviterebbero tante difficoltà e motivi di imbarazzo”.sat/mca3 (fonte video: Quirinale)

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