Attualità IN EVIDENZA Video

Mattarella: “C’è una nuova pretesa di agire al di fuori delle regole degli Stati”

Di

Mar 10, 2026
FIRENZE (ITALPRESS) – “La contemporaneità sta imponendo sfide rivoluzionarie nell’ordine internazionale e in quello economico, con evidenti riflessi sugli ambiti istituzionali”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso del conferimento della laurea magistrale honoris causa in occasione dei 150 anni della Scuola di scienze politiche Cesare Alfieri dell’Università di Firenze. Per il capo dello Stato “nuova è la pretesa di abbattere gli impegni assunti dopo la seconda guerra mondiale per dare ordine ai rapporti internazionali su base di parità tra gli Stati. La pretesa, infatti, è di agire al di fuori delle regole di Stati e di organismi sovranazionali, erodendo la sovranità dei primi e il crescente ruolo positivo dei secondi”.ads/mca1

(Fonte video: Quirinale)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Tg Sport – 10/3/2026

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Guardiamo al futuro con servizi a valore aggiunto per i giovani”

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Ecco la nuova BMW iX3, Di Gregorio “Segna l’ingresso in una nuova era”

Mar 10, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Sport – 10/3/2026

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Inps, Fava “Guardiamo al futuro con servizi a valore aggiunto per i giovani”

Mar 10, 2026
IN EVIDENZA

Ecco la nuova BMW iX3, Di Gregorio “Segna l’ingresso in una nuova era”

Mar 10, 2026
Sport

Paralimpiadi: Giacomo Bertagnolli oro nella Combinata

Mar 10, 2026