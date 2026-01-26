Attualità IN EVIDENZA Video

Maltempo, il governatore Schifani: “Servono nuove politiche per la tutela delle coste”

Gen 26, 2026
ROMA (ITALPRESS) – “Sono stati stanziati 100 milioni per le tre Regioni per le prime spese; quindi, alla Sicilia toccheranno circa 33 milioni che si aggiungeranno ai 72 milioni che la Regione ha già stanziato con fondi propri. Da questo momento la Regione avrà 100 milioni di risorse per spese correnti e investimenti”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, al termine del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza per le zone colpite dal ciclone Harry. Questa la conclusione: È solo l’inizio, poi arriveranno l’ordinanza per le deroghe e anche altri decreti che stanzieranno somme attraverso fondi di altri Ministeri. È solo l’inizio, un segnale che dà il governo di solidarietà alle disgrazie subite dalle tre regioni”.xb1/sat/gtr

