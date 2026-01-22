Maltempo in Calabria, Ciciliano: “Nessun morto o ferito”

CATANZARO (ITALPRESS) – “Portiamo a casa il risultato che non ci siano stati morti e feriti che, per l’entità del fenomeno così esteso sul territorio nazionale, ritengo sia clamoroso. Il gol che un sistema di protezione civile maturo deve raggiungere è la salvaguardia assoluta della vita umana, tutto il resto viene dopo. Certamente si può fare sempre meglio, lavorando sulla cultura magari avremo meno persone che si fermano sul lungomare a fare selfie”. Lo ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, a margine di un sopralluogo tenuto nel quartiere marinaro di Catanzaro per accertare i danni causati dal ciclone Harry che ha colpito la Calabria. Presenti, tra gli altri, anche il prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, l’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. xd2/pc/mca1

