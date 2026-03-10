INPS, il presidente Fava: “Nuovo modello di welfare con servizi per i giovani”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – “Il lavoro sta cambiando con velocità molto maggiore della risposta delle istituzioni e la tecnologia sta producendo nuove forme di lavoro. Il ruolo delle istituzioni oggi è di accompagnare questa trasformazione aiutando i giovani ad affrontare il futuro. L’INPS non si occupa solo di pensioni. Stiamo preparando un nuovo modello di welfare che vuole rispondere alle aspettative dei giovani”. Lo afferma Gabriele Fava, presidente dell’INPS, intervenendo a Londra all’Italian Symposium 2026. f51/sat/azn

