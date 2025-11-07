Attualità Cronaca

Torino: esplode una palazzina, un ferito grave

Nov 7, 2025

TORINO (ITALPRESS) – Esplosione in una palazzina di quattro piani in via Farina 13 a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Una persona è rimasta ferita in modo serio, le equipe del 118 di Azienda Zero e dell’elisoccorso del servizio regionale stanno operando e prestando assistenza agli altri inquilini coinvolti. L’allarme è stato dato intorno alle 7 dai residenti della zona, sono state diverse le chiamate arrivate al numero unico di emergenza 112. Fra le cause è possibile una fuga di gas avvenuta nell’alloggio che si trova al primo piano dello stabile, che per precauzione è stato interamente evacuato.

foto: ufficio stampa Vigili del Fuoco

(ITALPRESS).

