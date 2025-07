Turismo, boom di spesa straniera in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Il settore dei Viaggi e del Turismo in Italia si prepara a vivere un anno da record, con la spesa dei visitatori internazionali destinata a raggiungere i 60 miliardi nel 2025, secondo i nuovi dati del World Travel & Tourism Council. Dopo una forte ripresa dalla pandemia, l’Italia è in forte ascesa, consolidando la propria posizione come quarta destinazione più popolare in Europa e come potenza mondiale nel benessere, nel lusso, nella cultura e nella gastronomia. Il settore è sulla buona strada per sostenere 3 milioni di posti di lavoro nel 2025 e contribuire con 237 miliardi all’economia italiana, pari a quasi l’11% del PIL. Il turismo domestico rimane solido, con una spesa prevista di 124 miliardi. Roma si prepara a ospitare il 25° Global Summit del World travel & tourism council, dal 28 al 30 settembre, “un momento importante per il comparto e per l’Italia” sottolinea il ministro Daniela Santanchè, “un’opportunità unica per fare rete e creare nuove sinergie tra operatori, associazioni e istituzioni, sviluppando il prodotto, l’offerta e il potenziale dell’ecosistema turistico”.

mgg/gtr