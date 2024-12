Stellantis rilancia gli investimenti in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Pace fatta fra il governo e Stellantis. Il gruppo lancia il Piano Italia confermando gli investimenti nel Paese. Il governo risponde mettendo sul piatto 1,6 miliardi a favore del settore automotive. È quanto emerso dall’incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, guidato da Adolfo Urso, che ha visto tra i partecipanti Jean-Philippe Imparato (pronuncia: Imparatò), responsabile del Gruppo Stellantis per l’Europa, e i sindacati. Il Piano Stellantis conferma l’Italia al centro delle sue strategie produttive, con un impegno che raggiunge i 2 miliardi di euro per il 2025, destinati principalmente agli stabilimenti italiani, e 6 miliardi di euro in acquisti da fornitori locali. Il Gruppo ribadisce la sua volontà di proseguire con risorse proprie, senza fare ricorso ad aiuti pubblici per la produzione. Soddisfatto il ministro Urso al termine del confronto.

