Sisma 2016, il ministro Lollobrigida: “L’utilizzo del legno in edilizia è un esempio virtuoso”

ROMA (ITALPRESS) – “L’utilizzo della filiera del legno in edilizia nel cratere 2016 favorisce una corretta gestione del bosco, per contrastare il dissesto idrogeologico, ma anche per l’economia. Si tratta di un esempio virtuoso che, innanzitutto, significa lavoro; si parla di 4.000 posti in quelle aree, il che significa economia, rilancio e sviluppo”. Così il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione dell’uso del legno in edilizia nel cratere 2016.

xb1/ads/mca1

Navigazione articoli