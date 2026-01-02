Economia IN EVIDENZA Video

Nel 2025 rimborsi fiscali da record

Di

Gen 2, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Nel 2025 rimborsi fiscali da record Nel 2025 l’Agenzia delle Entrate ha restituito a famiglie e imprese, tramite i rimborsi fiscali, la cifra record di 26,3 miliardi di euro, con un aumento di oltre 2 miliardi rispetto all’anno precedente. Si tratta di una crescita dell’8,5%, il miglior risultato mai registrato. In forte aumento anche il numero delle operazioni: oltre 4,1 milioni di ri mborsi erogati, il 5% in più rispetto al 2024. Nel dettaglio, quasi 5,3 miliardi riguardano le imposte dirette: 3,5 miliardi di Irpef tornati nelle tasche delle famiglie e 1,8 miliardi di Ires restituiti alle imprese. Di questi, 1,8 miliardi di Irpef sono stati pagati direttamente dall’Agenzia a quasi 2,4 milioni di cittadini che hanno presentato il modello 730 senza datore di lavoro. La parte più consistente, oltre 20,8 miliardi, è rappresentata dai rimborsi IVA a liberi professionisti, imprese e artigiani. Completano il quadro 169 milioni relativi ad altre imposte minori.
