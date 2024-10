Meloni: “Sanità è una delle priorità del Governo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “La sanità da 3 anni rimane la nostra priorità, ma queste sono le risorse che noi abbiamo. Certo, se non avessimo speso allegramente in altri anni, ne avremmo avute di più. Più di stabilire che sia una delle mie priorità non posso fare”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa a margine del Vertice Ue-Consiglio di cooperazione del Golfo.

“Mi pare che sia una cifra record: negli anni del Covid sul fondo sanitario c’erano 122 miliardi di euro e oggi ce ne sono 136,5, mi pare che gli sforzi che si potevano fare sono stati fatti ampiamente e lo dimostrano i numeri”.sat/gtr

(Fonte video: Palazzo Chigi)