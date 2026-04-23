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Meloni: “Oggi i conti italiani sono in ordine, altri hanno lasciato i debiti del Superbonus”

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Apr 23, 2026
NICOSIA (CIPRO) (ITALPRESS) – “I conti sono molto in ordine. Quando ci siamo insediati avevamo un deficit all’8,1%, oggi l’abbiamo al 3,1%. Avrei voluto fare ancora meglio, ma nessuno può dire che l’Italia oggi non abbia i conti in ordine. Purtroppo pesa il disordine di ieri. Finirò di pagare i debiti del superbonus, lasciati da qualcun altro, quando ci saranno le prossime elezioni politiche”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al suo arrivo alla riunione informale dei capi di Stato e di governo UE a Cipro.sat/gsl
(Fonte video: Presidenza del Consiglio)

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