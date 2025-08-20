La presidente BCE, Lagarde: “L’economia globale è in fase difficile, ma la crescita è stabile”

GINEVRA (SVIZZERA) (ITALPRESS) – “L’economia globale si trova in una fase difficile. Tuttavia, nonostante le recenti tensioni commerciali e la notevole incertezza, la crescita globale è rimasta finora sostanzialmente stabile. Questa resilienza è stata trainata principalmente dalle distorsioni dell’attività economica indotte dai dazi. I recenti accordi commerciali hanno attenuato, ma certamente non eliminato, l’incertezza globale, che persiste a causa dell’imprevedibilità del contesto politico. Un indice dell’incertezza delle politiche commerciali globali è sceso di circa la metà rispetto al picco di aprile, ma rimane ben al di sopra della sua media storica”. Così la presidente della BCE, Christine Lagarde, intervenendo a Ginevra all’International Business Council del World Economic Forum.

“L’economia dell’area euro ha dimostrato resilienza all’inizio di quest’anno, di fronte ad un contesto globale difficile. Ciò è dovuto principalmente a due fattori: in primo luogo l’economia europea, orientata all’export, ha beneficiato del front-loading globale, crescendo più del previsto nel primo trimestre dell’anno. Il secondo fattore a sostegno dell’economia è stato il rafforzamento dei consumi privati e degli investimenti, che hanno contribuito positivamente alla crescita. Inoltre, il mercato del lavoro rimane solido. Il tasso di disoccupazione, pari al 6,2% a giugno, è rimasto pressoché invariato nell’ultimo anno, mentre la forza lavoro ha continuato a crescere”.

Guardando al futuro secondo le proiezioni di giugno dell’Eurosistema, Lagarde ha concluso: “Si prevede un rallentamento della crescita nel terzo trimestre, con l’allentamento del front-loading. Il recente accordo commerciale tra UE e USA impone dazi più elevati sui beni dell’area dell’euro, rispetto al regime tariffario statunitense in vigore prima di aprile. Lo staff della BCE terrà conto delle implicazioni dell’accordo commerciale UE-USA per l’economia dell’area euro nelle prossime proiezioni di settembre, che guideranno le nostre decisioni nei prossimi mesi”,

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-