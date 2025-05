PALERMO (ITALPRESS) – In un contesto in cui l’economia siciliana mostra segna di ripresa, Irfis FinSicilia continua a potenziare il proprio ruolo a sostegno di famiglie e imprese: dal 2020 a oggi, il braccio operativo della Regione Siciliana ha già gestito oltre un miliardo di euro in fondi pubblici. Se ne è parlato nel corso di un convegno organizzato a Palermo da Anfir-Associazione nazionale finanziarie regionali.

xd6/fsc/azn

Navigazione articoli