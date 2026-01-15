Italia: sono 4,3 milioni le pensioni di invalidità

ROMA (ITALPRESS) – Al 31 dicembre 2024 il numero delle pensioni di invalidità erogate in Italia ammontava a 4,3 milioni, di cui 899.000 prestazioni previdenziali e 3,4 milioni di natura civile.

Tra il 2020 e il 2024 quelle previdenziali sono diminuite del 14,5%, mentre quelle civili sono aumentate del 7,4%, anche se buona parte è salita tra il 2022 e il 2024. Si stima che nel 2024 la spesa per le pensioni di invalidità sia stata di 34 miliardi di euro, di cui 13 a copertura delle previdenziali e 21 delle civili.

Lo rileva l’Ufficio studi della CGIA. Concentrando l’attenzione sulle pensioni di invalidità civile, la macro-area che tra il 2020 e il 2024 ha visto salire maggiormente il numero delle prestazioni è stato il Mezzogiorno con un aumento dell’8,4%. Sempre in quest’area geografica, tra il 2022 e il 2024 l’incremento è stato del 7,2%. Nessun’altra ripartizione geografica del Paese ha registrato in entrambi i confronti degli incrementi così importanti./gtr

