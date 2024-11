Il Consiglio UE trova l’accordo sulla riforma dell’IVA digitale

ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sulle misure che adatteranno all’era digitale le norme UE in materia di imposta sul valore aggiunto. Con nuove regole sulle fatture elettroniche e sulla comunicazione dei dati in tempo reale, come pure sulle attività svolte tramite piattaforme digitali, il pacchetto legislativo mira a combattere la frode fiscale, sostenere le imprese e promuovere la digitalizzazione. Le nuove norme renderanno gli obblighi di dichiarazione IVA per le transazioni transfrontaliere completamente digitali entro il 2030; richiederanno alle piattaforme online di pagare l’IVA sui servizi di alloggio di breve durata e di trasporto passeggeri nella maggior parte dei casi in cui i singoli fornitori di servizi non addebitano l’IVA; miglioreranno ed espanderanno gli sportelli unici online. In merito al sistema di dichiarazione digitale in tempo reale tramite fatture elettroniche, il Consiglio ha concordato che il sistema UE dovrebbe essere in atto nel 2030 e che tutti i sistemi nazionali esistenti dovrebbero diventare inter-operabili entro il 2035./col/gtr

Navigazione articoli