Generale Gibilaro “Cooperare per sistema di prelievo tributario equo”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ricevere il premio ‘Legalità fiscale’ ha per me un valore di alto riconoscimento professionale”. Così il generale Ignazio Gibilaro, Comandante Interregionale Italia Centrale Guardia di Finanza, a margine della cerimonia di consegna del premio ‘Legalità fiscale’, che si è svolta nell’aula magna della Corte di Appello del Tribunale di Palermo.

“E’ un momento in cui soprattutto tra l’Amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e il mondo dei cittadini contribuenti – ha sottolineato – stiamo cercando di instaurare un nuovo rapporto, non più un rapporto di preconcetti, non più contrapposizione, ma quanto più possibile di collaborazione, perché alla fine ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo cooperare per avere un sistema di prelievo tributario equo, giusto, che contribuisca al benessere sociale della collettività. Ricevere questo premio, per me è importante professionalmente. Mi emoziona il fatto di riceverlo in questo palazzo in cui da giovane capitano mi trovai a lavorare con il pool antimafia, con il giudice Falcone per le indagini bancarie e societarie, quindi per me ha un valore aggiunto questo luogo, questo momento”. xd6/vbo/gtr

