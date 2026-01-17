Paraguay: firmato l’accordo fra UE e Paesi del Mercosur

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea ha siglato ufficialmente oggi in Paraguay l’accordo con i Paesi del Mercosur. Una firma che arriva dopo trattative durate un quarto di secolo, come ha evidenziato anche il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa. Costa ha parlato di “un sogno comune” che si realizza per i Paesi dell’Ue, Paraguay, Argentina, Brasil e Uruguay.

Nasce così la più grande zona di libero scambio del mondo, un mercato fatto da settecento milioni di consumatori. Un accordo che secondo Costa però è anche “un messaggio chiaro per il mondo, per la difesa del commercio libero, basato su regole, multilateralismo, diritto internazionale”. “Abbiamo davanti a noi un accordo più chiaro possibile, vantaggioso per tutti. Con aziende su entrambe le sponde dell’Atlantico che competono ad armi pari. Con l’eliminazione di miliardi di dazi. Questo significa alto valore. Crescita reale, posti di lavoro”. Così il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen commenta la firma in Paraguay dell’accordo con i Paesi del Mercosur. “Ci sono voluti 25 anni – ha ricordato Von der Leyen -. L’accordo UE-Mercosur è il risultato di una generazione. A beneficio delle generazioni future. Lunga vita all’amicizia tra i nostri popoli e i nostri continenti”.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).