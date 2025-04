Italia, cresce il turismo di lusso

ROMA (ITALPRESS) – Nel 2024 la spesa del turismo di lusso in Italia, registrata dagli alberghi 5 stelle, è pari a 9 miliardi di euro, con un’ incidenza del 16% sull’ammontare complessivo dell’offerta alberghiera, stimata in poco più di 54 miliardi. Lo rileva Demoskopika. Tra il 2008 e il 2024 le presenze nelle strutture sono aumentate mediamente del 5% annuo, mentre negli hotel 5 stelle e 5 stelle lusso la crescita ha raggiunto il 9% annuo, quasi il doppio rispetto alla media del settore. A livello regionale sono cinque i sistemi turistici a posizionarsi in cima all’Elite Index ideato da Demoskopika: Lazio, Campania, Lombardia, Sardegna e Veneto.

Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè “il turismo di lusso non va criminalizzato, perché non è un nemico, ma un alleato. Si parla di un segmento importante per l’economia italiana, che spicca per le elevate competenze e professionalità, nonché per la capacità di incentivare il lavoro e generare meccanismi virtuosi”.

