Economia IN EVIDENZA Video

Bankitalia, debito pubblico in calo

Di

Nov 14, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Calo del debito pubblico a settembre. Secondo i dati forniti dalla Banca d’Italia, la diminuzione è di 400 milioni rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.080 miliardi. La discesa riflette la diminuzione delle disponibilità liquide del Tesoro, parzialmente compensata dal fabbisogno delle Amministrazioni pubbliche e dall’effetto degli scarti e dei premi all’emissione e al rimborso, della rivalutazione dei titoli indicizzati all’inflazione e della variazione dei tassi di cambio. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, il calo del debito si riferisce essenzialmente a quello delle amministrazioni centrali, sceso di 600 milioni, in parte compensato dall’aumento del debito delle Amministrazioni locali, 200 milioni. La vita media residua del debito è lievemente aumentata a 8 anni. Ad agosto, le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio dello Stato sono state pari a 37,1 miliardi, in crescita del 3,6% su base annua.
sat/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Economia IN EVIDENZA

Unioni di Comuni: dalla Regione 4,7 milioni di euro per la gestione associata dei servizi

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra il quotidiano ‘Sole 24 Ore’

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 15 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

Attualità Economia IN EVIDENZA

Unioni di Comuni: dalla Regione 4,7 milioni di euro per la gestione associata dei servizi

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Cultura & Eventi IN EVIDENZA

Poste Italiane: un nuovo francobollo celebra il quotidiano ‘Sole 24 Ore’

Nov 15, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Sabato 15 novembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Nov 14, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Video

Crotone: macellazione clandestina di cavalli, 1 arresto e 5 denunce

Nov 14, 2025