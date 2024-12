Camera dei Deputati e CNEL siglano protocollo d’intesa

ROMA (ITALPRESS) – Il CNEL e la Camera dei Deputati hanno sottoscritto un Protocollo d’intesa per una collaborazione volta allo sviluppo professionale e alla formazione del rispettivo personale, alla condivisione delle pratiche organizzative e al reciproco arricchimento del know-how e dei modelli operativi. In particolare, la Camera dei Deputati assicurerà al CNEL supporto tecnico-giuridico in relazione all’esercizio delle attribuzioni in materia di iniziativa legislativa.

L’accordo prevede, inoltre, un costante scambio di dati e di informazioni a supporto delle rispettive attività istituzionali, la realizzazione di attività seminariali e di focus congiunti di approfondimento e lo studio di tecniche di analisi dei dati, basate sulle nuove tecnologie di intelligenza artificiale. (Fonte video: Camera dei deputati)

