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Bardella a Como: “L’immigrazione è la sfida più grande per l’Europa”

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Set 5, 2026
CERNOBBIO (COMO) (ITALPRESS) – “L’immigrazione è la sfida più grande che l’Europa si trova ad affrontare e che si pone innanzitutto alla Francia. Se domani saremo al governo in Francia, il nostro Paese sarà uno dei meno attrattivi per l’immigrazione in Europa. Pertanto desideriamo, non appena arriveremo al potere, avviare un referendum e consultare i francesi su questo tema. Proporremo loro l’abolizione dello ius solis, il controllo delle frontiere, la gestione dell’asilo nelle ambasciate e nei consolati dei Paesi di partenza e la priorità nazionale per i francesi negli aiuti sociali”. Così il presidente del Rassemblement National e leader del gruppo dei Patrioti per l’Europa, Jordan Bardella, a margine del Forum di Cernobbio.
xm4/abr/azn

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