America’s Cup a Napoli nel 2027, il ministro Abodi: “Lavorato per mesi in silenzio”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Avevamo un impegno, portare a casa un risultato che non era scontato, che è stato il frutto di una selezione molto severa e anche di richieste da parte della società che detiene i diritti, che poi è Team New Zealand che ha vinto l’America’s Cup, molto puntuale, molto puntigliosa. Abbiamo sovvertito i pronostici oggettivamente e dobbiamo ringraziare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché la sua volontà, la sua determinazione ci ha messo in condizione di lavorare al meglio”. Così Andrea Abodi, ministro per lo Sport, commenta l’assegnazione a Napoli dell’America’s Cup 2027. xc9/glb

