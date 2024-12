Musei Vaticani: una nuova vetrata fotovoltaica di ACEA

ROMA (ITALPRESS) – È stata inaugurata, ai Musei Vaticani, la nuova copertura vetrata fotovoltaica del Cortile delle Corazze. Gli impianti sosterranno in modo significativo, con una produzione di energia rinnovabile, i consumi elettrici dei Musei e concorreranno ad abbattere la Carbon Foot Print dello Stato. L’intervento, realizzato in soli sei mesi da Areti, società del Gruppo ACEA che si occupa della distribuzione dell’energia elettrica a Roma, ha un ulteriore valore estetico e funzionale, garantendo un effetto di ombreggiamento che aumenta in modo significativo la vivibilità degli spazi.

