Zelensky “Oggi condivideremo piano di pace rivisto con Usa”

Dic 9, 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Ucraina condividerà oggi con gli Stati Uniti un piano di pace rivisto dopo i colloqui a Londra tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i leader di Francia, Germania e Gran Bretagna. E’ quanto riportano i media internazionali.
Il leader ucraino ha aggiunto che il piano di pace iniziale del presidente Usa, Donald Trump, composto da 28 punti, criticato perchè favoriva la Russia, è stato ridotto a 20 punti. “I punti anti-ucraini sono stati rimossi”, ha precisato Zelensky.
