TOP NEWS

Zelensky “Dalla Russia segnali negativi sui negoziati”

Di

Ago 27, 2025

KIEX (UCRAINA) (ITALPRESS) – “I russi stanno attualmente inviando segnali negativi riguardo agli incontri e agli ulteriori sviluppi. Gli attacchi alle nostre città e ai nostri villaggi continuano” e “ogni giorno ci sono nuove vittime. I russi reagiranno solo a una pressione reale in risposta a tutto questo. La pressione è necessaria”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui social. “I russi continuano la guerra e ignorano gli appelli del mondo a fermare le uccisioni e le distruzioni. Sono necessari nuovi provvedimenti per aumentare la pressione sulla Russia affinchè fermi gli attacchi e garantisca reali garanzie di sicurezza. Stiamo lavorando con i nostri partner per esercitare tale pressione. Ringrazio tutti coloro che ci stanno aiutando”, ha sottolineato, al termine di un incontro con il presidente finlandese Alexander Stubb. “I nostri team stanno attivamente preparando l’architettura di solide garanzie di sicurezza multilaterali per l’Ucraina, con tutti i soggetti coinvolti: europei, americani e gli altri partner della Coalizione dei Volenterosi”, ha sottolineato.
Sul fronte, “quasi un centinaio di droni e attacchi mirati notturni hanno colpito le nostre regioni, mirando specificamente alle infrastrutture civili. Dopo gli attacchi dei droni russi, sono in corso gli interventi di ripristino nella regione di Sumy. Purtroppo, gli impianti energetici sono stati danneggiati. L’attacco ha causato interruzioni di corrente nelle regioni di Poltava, Sumy e Cernihiv, lasciando senza elettricità più di centomila famiglie”, ha spiegato. “Tutti i servizi di emergenza stanno lavorando sul campo per ripristinare l’energia elettrica il più rapidamente possibile. Nella regione di Kharkiv, un drone ha colpito un liceo e a Kherson un condominio residenziale. Ci sono stati feriti e viene fornita tutta l’assistenza necessaria. Anche la regione di Dnipro è stata attaccata”, ha concluso Zelensky.
(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Papa Leone XIV “Cessate il fuoco a Gaza, facilitare l’ingresso di aiuti”

Ago 27, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, il ministro Crosetto: “No all’invio di aerei o soldati italiani”

Giu 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Volley, Anzani “Mondiale? Ci sono basi per arrivare in fondo”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 27/8/2025

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Venezia, Sorrentino “‘La grazia’ film sul dilemma morale”

Ago 27, 2025
IN EVIDENZA

Florovivaismo italiano, 2024 da record

Ago 27, 2025