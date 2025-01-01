TOP NEWS

Zelensky “Acceleriamo sulle forniture dei sistemi di difesa aerea”

Di

Set 1, 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Stiamo accelerando la fornitura di ulteriori sistemi di difesa aerea per migliorare la protezione contro i missili. Contiamo sul massimo impegno dei diplomatici ucraini nei contatti con i partner”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X.

“Ho incaricato il Segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, Rustem Umerov, di coordinare i funzionari governativi, le amministrazioni regionali e le aziende energetiche per l’approvvigionamento di ulteriori sistemi di difesa aerea a corto e medio raggio, nonchè per l’aumento dei finanziamenti per i produttori di droni”, ha sottolineato.

“Stiamo preparando una riunione dello staff tecnico che coinvolgerà i produttori ucraini. Aumenteremo la produzione delle nostre capacità di attacco. L’efficacia degli attacchi ucraini in profondità deve aumentare significativamente”, ha concluso.

– foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Tajani “Contrari a offensiva su Gaza. Flotilla? Non sono terroristi”

Set 1, 2025
TOP NEWS

Trump “L’India ha proposto di azzerare i dazi, ma ora è tardi”

Set 1, 2025
TOP NEWS

Cremlino, tra Putin e Trump nessun accordo su incontro con Zelensky

Set 1, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tajani “Contrari a offensiva su Gaza. Flotilla? Non sono terroristi”

Set 1, 2025
TOP NEWS

Zelensky “Acceleriamo sulle forniture dei sistemi di difesa aerea”

Set 1, 2025
TOP NEWS

Trump “L’India ha proposto di azzerare i dazi, ma ora è tardi”

Set 1, 2025
IN EVIDENZA

Venezia 82, Dario Argento riceve il premio SIAE alla carriera

Set 1, 2025