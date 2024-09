Vittoria a Lecce, Sassuolo agli ottavi di Coppa Italia

LECCE (ITALPRESS) – Colpo esterno del Sassuolo che espugna 2-0 il Via del Mare di Lecce nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia 2024/2025. Decidono le reti messe a referto da Tarik Muharemovic e Luca D’Andrea che regalano alla squadra di Fabio Grosso, una delle favorite del campionato di Serie B, la qualificazione agli ottavi contro una compagine di categoria superiore. La formazione ospite parte subito con il piede sull’acceleratore e dopo 7′ si ritaglia la sua prima occasione da rete con un colpo di testa di Muharemovic, sugli sviluppi di un corner, che termina di poco a lato. Uno schema molto simili viene riproposto dai neroverdi al 13′ e questa volta porta al gol del vantaggio di Tarik Muharemovic: l’ex giocatore della Juventus sfrutta un preciso cross di Doig e realizza l’incornata vincente che batte Fruchtl. La compagine giallorossa prova a reagire affidandosi ai suoi uomini migliori, ma fa molta fatica a sfondare il muro eretto dalla retroguardia avversaria. Dorgu è il più attivo tra i salentini e tenta anche delle conclusioni dalla distanza, che però risultano velleitarie.

Nel finale di primo tempo il Sassuolo sfiora il raddoppio con Russo che, da ottima posizione, spreca una ghiotta occasione. Si torna negli spogliatoi sul parziale di 0-1 in favore degli emiliani.

Nella ripresa mister Luca Gotti prova a scuotere la sua squadra attraverso delle sostituzioni, ma l’ingresso di forze fresche non dà la svolta sperata dal tecnico. I padroni di casa si sbilanciano andando alla ricerca della pareggio e prestano il fianco alle ripartenze del Sassuolo, che in due occasioni va vicino al 2-0 con il neo-entrato Moro. Il raddoppio degli emiliani, però, è solo posticipato poichè al 79′ ci pensa Luca D’Andrea a chiudere i giochi approfittando di un errore di Rebic e firmando il definitivo 2-0. In virtù di questo risultato il Sassuolo stacca il pass per gli ottavi di finale, dove incontrerà il Milan. Il Lecce, invece, esce di scena e torna a pensare al campionato, dove nel prossimo turno affronterà proprio i rossoneri.

– Foto Ipa Agency –

