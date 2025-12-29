TOP NEWS

Violenza negli stadi, questore di Cremona emette 14 Daspo

Di

Dic 29, 2025

CREMONA (ITALPRESS) – Quattordici Daspo, di cui tre con obbligo di firma, per una durata complessiva di 41 anni, sono stati adottati dal Questore della Provincia di Cremona nell’ambito dell’attività di prevenzione e contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive.

Nove Daspo sono stati emessi a seguito degli episodi di violenza verificatisi nel prepartita di Cremonese-Parma del 21 settembre scorso, quando tifosi delle due squadre sono entrati in contatto nei pressi dello stadio. Sei provvedimenti hanno riguardato supporter del Parma e tre della Cremonese. Nel corso degli accertamenti era stata fermata un’auto con a bordo quattro ultras parmensi in possesso di mazze, caschi e oggetti contundenti; le successive indagini della Digos hanno consentito di individuare altri responsabili.

Altri quattro Daspo sono stati adottati nei confronti di ultras del Novara per l’accensione di artifizi pirotecnici nel settore ospiti durante la gara Pergolettese-Novara del 1° novembre. Un ulteriore provvedimento ha riguardato un tifoso della Cremonese per l’accensione e il lancio di un fumogeno sul terreno di gioco durante la partita Cremonese-Juventus del 1° novembre, mentre un Daspo è stato emesso nei confronti di un ultras del Lecce per analoghi fatti avvenuti nel corso dell’incontro Cremonese-Lecce del 7 dicembre.

– Foto: da video Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Ucraina, Tajani “Sosteniamo il tentativo Usa, continuano gli aiuti a Kiev”

Dic 29, 2025
Attualità Economia Esteri TOP NEWS

Cina: il giacimento di Tarim supera 2 miliardi di kWh di energia solare

Dic 28, 2025
TOP NEWS

Cina, agenzia spaziale svela piano per crescita commerciale e cooperazione

Nov 26, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Violenza negli stadi, questore di Cremona emette 14 Daspo

Dic 29, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Tajani “Sosteniamo il tentativo Usa, continuano gli aiuti a Kiev”

Dic 29, 2025
IN EVIDENZA

Sbarra “Sud locomotiva d’Italia, in Sicilia intrapresa la strada giusta”

Dic 29, 2025
IN EVIDENZA

Sicurezza negli stadi, 14 Daspo del Questore di Cremona

Dic 29, 2025