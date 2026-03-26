Venti nazioni al Trofeo Lido Filippi di beach sprint, prima tappa a Mondello

ROMA (ITALPRESS) – Ritorna, anche nel 2026, l’appuntamento con il Trofeo Lido Filippi, il circuito nazionale e internazionale di Beach Sprint promosso dalla Federazione Italiana Canottaggio con il contributo del cantiere Filippi Boats. Prima tappa da domani a domenica a Mondello, seguita da Fano (17-19 aprile), Bacoli (8-10 maggio) e Marina di Castagneto (5-7 giugno). L’evento, a partire dal 2025, assume una rilevanza crescente in ragione dell’inserimento del beach sprint nel programma delle Olimpiadi di Los Angeles. La stima nelle quattro tappe prevede la presenza complessiva di 1500 atleti in arrivo da una ventina di nazioni. I club italiani si sfideranno per conquistare il prestigioso “Filippi Trophy”, assegnato al club che totalizzerà il maggior punteggio dopo tutte e quattro le tappe. E’ caccia aperta al Rowing Club Peloro, vincitore nel 2025. Nella tappa finale di Marina di Castagneto, gli atleti meglio classificati si divideranno il montepremi totale di ventimila euro. “Il Beach Sprint è in fase di crescita in Italia e l’impegno della nostra Federazione sarà sempre più forte sia in fase agonistica che promozionale – afferma Rossano Galtarossa, presidente della Federazione Italiana Canottaggio – Ringraziamo tutti i COL per l’impegno e soprattutto il nostro partner Filippi Boats per la vicinanza quotidiana nelle attività federali e, in particolare, per lo straordinario sostegno fornito nell’organizzazione di questo circuito nazionale e internazionale”. “Desidero in primo luogo evidenziare lo sforzo prodotto dai Comitati Organizzatori Locali, sotto l’egida della FIC, per rendere l’edizione 2026 del Trofeo Filippi, in memoria di mio padre Lido, ancora più avvincente e competitiva – sono parole di David Filippi, responsabile del cantiere Filippi Boats – La prima tappa di Mondello già testimonia un trend di crescita, con una partecipazione destinata ad aumentare nelle tappe successive grazie alla presenza di altre nazioni europee come la Germania, l’Olanda, il Portogallo, la Romania a cui si aggiungeranno Cina, Australia e Stati Uniti. La volontà condivisa con la FIC di passare da un evento nazionale a internazionale è premiata dai fatti”. Singolo maschile, singolo femminile, doppio maschile, doppio femminile, quattro di coppia con timoniere misto. Queste le specialità di un programma aperto ad atleti di ogni età e abilità: Under 19, Under 23, Universitari, Senior e Master. Tra gli iscritti alla prima prova di Mondello, si evidenziano i nomi di punta del Beach Sprint azzurro. Da notare le presenze in singolo e nel doppio misto di Federico Ceccarino (Fiamme Gialle-CC Napoli) e Federica Cesarini (Fiamme Oro-Gavirate), ovvero il doppio Mix titolare alle ultime World Rowing Beach Sprint Finals in Turchia, così come di Ilaria Bavazzano (CS Urania) e Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), entrambe azzurre lo scorso anno ad Antalya nel quattro di coppia mix con timoniere. Presenti, sempre dalla spedizione azzurra ai Mondiali 2025, anche Lucio Fugazzotto (Fiamme Gialle-Peloro Rowing) e Andrea Sciavicco Fasano (Peloro Rowing), entrambi bronzo lo scorso anno – il primo in singolo, il secondo nel doppio maschile – con Fugazzotto che debutta tra i Senior. Da non sottovalutare poi anche le presenze di altri atleti e atlete in luce negli anni scorsi con la divisa della Nazionale, come Silvia Tripi (CC Napoli, medagliata alle World Rowing Beach Sprint Finals di Genova nel 2024 nel doppio Mix con Ceccarino), Alice Ramella (SC Santo Stefano), Silvia Messina (Peloro Rowing), Michelangelo Quaranta (CC Barion), Lucio Cozzolino (CC Irno), Gabriele Loconsole (CUS Bari) e Federico Garibaldi (SC Santo Stefano), così come la partecipazione di atleti che hanno scritto pagine importanti di storia remiera azzurra nel flat rowing come Stefano Oppo (Carabinieri, bronzo a Tokyo 2020 e argento a Parigi 2024 nel doppio Pesi Leggeri), Pietro Willy Ruta (Fiamme Oro, bronzo olimpico 2020 proprio con Oppo) e Martino Goretti (due partecipazioni olimpiche sulle spalle, in gara con i colori degli svizzeri del RC Erlenbach, da lui allenati). Dall’estero, piombano su Mondello e sul Trofeo Filippi i grandi specialisti del beach sprint in medaglia nel 2025 ai Mondiali della specialità sulle barche che saranno protagoniste all’Olimpiade americana del 2028, ovvero i singoli maschile e femminile e il doppio misto. Dal francese Mathis Nottelet allo spagnolo Ander Martin, rispettivamente medaglia d’oro e di bronzo alle World Rowing Beach Sprint Finals 2025 nel singolo maschile, passando per l’austriaca Magdalena Lobnig, bronzo nel singolo femminile ad Antalya ma anche ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, sempre nel singolo femminile. Presenti anche entrambi i campioni mondiali del doppio misto della Lituania, Dominykas Jancionis e Martyna Kazlauskaite. Venendo invece al podio iridato 2025 del quattro di coppia con timoniere misto – specialità non olimpica – presenti tre quinti dell’armo spagnolo vicecampione mondiale, ovvero Maria Angeles Macian Martinez, Maialen Mielgo Rodero e Miguel Salas Cordoba. Sempre dalla Spagna, Adrian Miramon Quiroga, plurimedagliato iridato sia nel beach sprint che nel coastal rowing. Dopo la tappa di Mondello, organizzata dalla Canottieri Mondello in collaborazione con il Club Roggero di Lauria e il Comitato Regionale Sicilia, il Trofeo Filippi vedrà protagoniste Fano (organizzazione Club Nautico Fanese “Geremia Viviani”), Bacoli (organizzazione SC Nesis in collaborazione con il Comitato Regionale Campania) e Marina Castagneto Carducci (organizzazione Circolo Nautico Donoratico e Filippi Boats). I campionati italiani di beach sprint saranno ospitati da Barletta (organizzazione LNI Barletta) nel week end dal 17 al 19 luglio.

– Foto Pagliaricci/Canottaggio.org –

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