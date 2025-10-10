TOP NEWS

UnitelmaSapienza, dall’ANVUR accreditamento con giudizio “soddisfacente”

Di

Set 10, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per UnitelmaSapienza. Il Ministro dell’Università e della Ricerca, Annamaria Bernini, ha comunicato nei giorni scorsi, attraverso decreto ministeriale, su conforme parere dell’ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), l’accreditamento dell’Università Telematica di Roma con giudizio “Soddisfacente”. UnitelmaSapienza ha conseguito i parametri più alti, ad oggi, tra gli atenei telematici.
L’ANVUR svolge verifiche periodiche, di norma con frequenza quinquennale, della qualità della didattica, della ricerca e della terza missione, oltre che della qualità delle attività gestionali degli Atenei, al fine di concedere l’accreditamento alle Università. Il giudizio finale di accreditamento è fondato sia sull’analisi documentale sia sulla visita condotta presso la Sede.
Il processo di accreditamento ha coinvolto docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo di UnitelmaSapienza. Un punto di forza riconosciuto a UnitelmaSapienza è la capacità di coinvolgere attivamente gli studenti nei processi decisionali, unita all’attenzione per la qualità dei servizi e dei corsi di studio, valutati complessivamente in modo positivo e determinanti per il buon esito dell’accreditamento della Sede.
“Un risultato che premia il lavoro e la dedizione della nostra comunità accademica – commenta Bruno Botta, Rettore di UnitelmaSapienza -. E’ un riconoscimento che ci rende orgogliosi e ci stimola a guardare con ancora più entusiasmo e determinazione alle sfide future, rafforzando il ruolo di UnitelmaSapienza come punto di riferimento nel panorama delle università digitali, a livello nazionale e internazionale”.
UnitelmaSapienza “continuerà a investire in un ambiente formativo e di ricerca di alto livello, attrattivo per studenti, docenti e ricercatori, intervenendo anche negli ambiti che l’ANVUR ha indicato come migliorabili”.
– foto spf/Italpress –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, il ministro Crosetto: “No all’invio di aerei o soldati italiani”

Giu 19, 2025
Attualità Economia IN EVIDENZA TOP NEWS

La premier Meloni in Uzbekistan: “Rafforzare il partenariato strategico”

Mag 29, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 10/9/2025

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Foss, Cuccia “Nella nuova stagione proporremo novità assolute”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Foss, Rizza “Al via stagione ricca di appuntamenti”

Set 10, 2025
IN EVIDENZA

Spreco alimentare, l’Ue fissa obiettivi vincolanti entro il 2030

Set 10, 2025