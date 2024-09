Ue, Schlein “Commissione più conservatrice, non faremo sconti”

ROMA (ITALPRESS) – “Non siamo complessivamente soddisfatti di questa Commissione europea, che è più conservatrice. L’Italia perde il portafoglio all’Economia, che va a un falco dell’austerità; manca un commissario del Lavoro, ma il lato positivo è dato dalla nomina di Teresa Ribera al Green Deal e alla Concorrenza e dal commissario danese alla Casa e all’Energia”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein a “E’ sempre Cartabianca”, su Rete 4. “La nostra priorità deve essere far continuare gli investimenti comuni europei, cosa a cui Salvini e Meloni non hanno mai creduto – aggiunge Schlein -. Il Pd non farà come Meloni, che ai tempi faceva le manifestazioni contro Gentiloni commissario: tuttavia non faremo sconti nelle audizioni e difenderemo le nostre priorità”.

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).