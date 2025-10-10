TOP NEWS

Ue, Giorgetti “Flessibilità e strategia per centrare obiettivi”

Ott 10, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Mi si chiede di essere rispettoso dei conti e delle regole che ci siamo dati. C’è una guerra commerciale, quella tra Cina e Usa, che impatta gravemente l’economia europea, che prende botte e non le dà. C’è una guerra militare in cui ci viene chiesto di farci carico dei bisogni finanziari dell’Ucraina nei prossimi due anni: 120 miliardi a carico degli Stati europei, delle finanze pubbliche europee. Mi sembra che siano tante sollecitazioni che richiedono un approccio flessibile e strategico da parte di tutti, dei singoli Paesi nazionali ma anche dalla Commissione Europea. Altrimenti mi sembra che questi obiettivi, tutti assieme, siano un pò difficilmente raggiungibili”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a margine dell’Ecofin, dopo l’invito del commissario Dombrovskis ai Paesi membri a mantenere in ordine i conti pubblici.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

