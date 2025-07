Ucraina, Zelensky propone il ministro dell’economia come premier

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Ho incontrato il primo vice primo ministro Yulia Svyrydenko. E’ stata presentata una relazione sull’attuazione degli accordi con i partner europei e americani in materia di sostegno all’Ucraina, raggiunti durante la recente Conferenza per la ripresa dell’Ucraina. Dobbiamo attuare rapidamente tutto ciò che può rafforzare la resilienza del nostro Stato e della nostra società. Abbiamo anche discusso misure concrete per rafforzare il potenziale economico dell’Ucraina, ampliare i programmi di sostegno per gli ucraini e incrementare la nostra produzione nazionale di armi. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo avviando una trasformazione del potere esecutivo in Ucraina”. Così su social il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, annunciano poi di avere proposto alla stessa Svyrydenko, che è anche ministro dell’Economia, “di guidare il Governo ucraino e di rinnovarne significativamente l’operato. Attendo con interesse la presentazione del nuovo piano d’azione del Governo nel prossimo futuro”, conclude Zelensky.

-foto Ipa Agency –

