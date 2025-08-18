TOP NEWS

Ucraina: Zelensky “Nessuna ricompensa alla Russia per questa guerra”

Ago 18, 2025

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “La Russia non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa per questa guerra”. Lo ha scritto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un post su Telegram. “La macchina militare russa continua a distruggere vite nonostante tutto. Putin ucciderà in modo vistoso per continuare a fare pressione sull’Ucraina, sull’Europa e per umiliare gli sforzi diplomatici”, ha precisato il capo dello Stato ucraino. “Ecco perchè attendiamo con ansia l’aiuto per fermare le uccisioni. Ecco perchè sono necessarie garanzie di sicurezza affidabili. Ecco perchè la Russia non dovrebbe ricevere alcuna ricompensa per questa guerra. La guerra deve finire. Ed è Mosca che dovrebbe sentire lo stop”, ha concluso.
