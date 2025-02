ROMA (ITALPRESS) – “Grazie America, grazie per il tuo supporto, grazie per questa visita. Grazie a Trump, al Congresso e al popolo americano. L’Ucraina ha bisogno di una pace giusta e duratura e noi stiamo lavorando proprio per questo”. Così su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo la sua visita a Washington e l’incontro molto teso con il presidente degli Stati Uniti.

