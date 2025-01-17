TOP NEWS

Ucraina, Tajani “lavoriamo per costruire una pace giusta”

Di

Set 17, 2025

PIANDIMELETO (PESARO URBINO) (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando per costruire la pace, una pace giusta che garantisca l’integrità dell’Ucraina. Stiamo sostenendo tutti gli sforzi anche degli Stati Uniti per far sì che Putin e Zelensky si mettano attorno a un tavolo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un’iniziativa elettorale a Piandimeleto, nelle Marche.

“Dobbiamo inviare a Mosca un messaggio molto chiaro: basta provocazioni, basta utilizzare i droni per testare le reazioni dell’Occidente, dell’Europa e della Nato, però vogliamo il dialogo, il confronto, vogliamo che si concluda questa stagione di guerra, così come vogliamo che si concluda in Medio Oriente”, ha aggiunto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Una ricerca, per gli italiani il piacere autentico è nelle piccole cose

Set 17, 2025
TOP NEWS

Mattarella: “La strage di Bologna segno indelebile di disumanità neofascista”

Ago 2, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Iran, il ministro Crosetto: “No all’invio di aerei o soldati italiani”

Giu 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Pantelleria, al via ad ottobre il festival dedicato all’asino pantesco

Set 17, 2025
TOP NEWS

Ucraina, Tajani “lavoriamo per costruire una pace giusta”

Set 17, 2025
TOP NEWS

Una ricerca, per gli italiani il piacere autentico è nelle piccole cose

Set 17, 2025
IN EVIDENZA

FederlegnoArredo, Feltrin “Da 80 anni impegno per il Made in Italy”

Set 17, 2025