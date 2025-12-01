TOP NEWS

Ucraina, Tajani “Anche Putin ha interesse a fare marcia indietro”

Dic 1, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Putin non vuole che l’Ucraina faccia parte della Nato, non vuole la presenza di militari occidentali in Ucraina: si sta arrivando anche alla limitazione sul numero dei militari dell’esercito ucraino. La trattativa è in corso, non è facilissima però qualche passo in avanti si fa, voglio essere ottimista”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a “Mattino Cinque” su Canale 5. “Alla fine sarà anche interesse di Putin chiudere”, visti “i tempi che sono necessari a riavviare una marcia indietro della politica industriale” dalla Russia: “oggi tutta l’industria russa è un’industria della difesa, quindi avrà anche dei problemi economici a fare marcia indietro”.

