Ucraina, Salvini “Lega voterà per aiuti, non cambia nulla”

ROMA (ITALPRESS) – “Noi voteremo sì: abbiamo votato tutti gli interventi di sostegno in difesa dell’Ucraina, lo abbiamo fatto ieri e lo faremo domani” per fornire “aiuti economici, umanitari e di armi. Ma che queste siano difensive: abbiamo sempre detto che se uno solo di quei proiettili dovesse essere usato per avvicinarci alla terza guerra mondiale” non saremmo d’accordo. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a “Radio anch’io” su Rai Radio uno. “Per noi non cambia nulla, l’Ucraina è stata aggredita e invasa e va difesa”.

– Foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).