Ucraina, Borrell “Necessità di eliminare restrizioni all’uso delle armi”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo discusso del supporto militare e della necessità di eliminare le restrizioni all’uso delle armi contro gli obiettivi militari della Russia ai sensi del diritto internazionale. Abbiamo anche parlato del percorso diplomatico e della formula di pace dell’Ucraina”. Così, in un post su X, l’alto rappresentante dell’Unione europea per la Politica estera, Josep Borrell, che ha accolto a Bruxelles il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in occasione del Consiglio informale Esteri.

